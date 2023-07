Aichach

18:00 Uhr

Jeden Tag 50 Kilometer: Extremläufer joggt durch ganz Deutschland

Plus Von Sylt bis Oberstorf: 1150 Kilometer war der Oberbernbacher Viktor Reger unterwegs. Über logistische Herausforderungen - und den einzigen Tag, an dem Laufen nicht klappte.

Von Anna Katharina Schmid

Von Norden bis in den Süden, jeden Tag 50 Kilometer, über Felder, durch Dörfer und Städte - wie plant man eine so große Reise?



Viktor Reger: Überhaupt nicht. Das ist unplanbar: Nicht immer kommt nach 50 Kilometern wieder ein Hotel, manchmal waren meine Etappen länger, manchmal kürzer und ich musste im Ort noch eine Extrarunde drehen. Außerdem war es eine spontane Entscheidung. Mir ist zu Hause alles zu viel geworden, die Mehrfachbelastung durch Familie, meine Schreinerei, das Laufen - und meine täglichen Runden durchs Wittelsbacher sind eintönig geworden. Vom Norden in den Süden zu joggen, war schon immer ein Traum von mir. "Warum also nicht jetzt?", habe ich mir gedacht. Zum Glück hat meine Familie mitgezogen.

Viktor Reger startete am nördlichsten Punkt Deutschlands, auf Sylt. Foto: Tatjana Reger

Sind Ihre Frau und Ihre Kinder mitgejoggt?



Reger: (lacht) Nein, das nicht. Aber eine Woche lang, in den Pfingstferien, haben sie mich begleitet, wir haben uns mittags zum Essen und abends im Hotel getroffen. Während ich gelaufen bin, haben sie schöne Orte besichtigt und Urlaub gemacht. Aber ganz so begeistert waren unsere Söhne davon nicht, also haben wir sie nach einer Woche kurzerhand zu meinen Eltern nach Aichach gebracht. Das hieß für mich: in der Nähe von Kassel noch 25 Kilometer laufen, ins Auto steigen, 700 Kilometer heimfahren, dort in der Nacht 25 Kilometer laufen, wieder ins Auto, 700 Kilometer zurück und 25 Kilometer dort joggen. Die Disziplin gibt es noch nicht, aber das war quasi ein Ultramarathon im Laufen und Autofahren.

