Aichach-Oberbernbach

Projekt bringt Extremläufer an Grenzen: "So fertig war ich noch nie"

Plus Viktor Reger aus Oberbernbach ist als Extremläufer bekannt. Sein neuestes Projekt, 800 Kilometer quer durch Deutschland, forderte ihn ganz besonders.

Von Anna Katharina Schmid

Sein Endgegner war der Westerwald. Die grüne Idylle mit den Hügeln zwischen Frankfurt und Bonn brachte den Extremsportler Viktor Reger an seine Grenzen. "So fertig war ich noch nie." Nachdem er im Sommer von Deutschlands Norden in den Süden gelaufen war, wagte er sich Anfang September an sein neuestes Projekt – vom Osten in den Westen, von Görlitz an der polnischen nach Selfkant an der niederländischen Grenze. 50 bis 60 Kilometer täglich, Hügel, Berge, Blasen an den Füßen: Wie hat er geschafft, nicht aufzugeben und die knapp 800 Kilometer zu bewältigen?

Oberbernbacher sammelt Spenden für einen guten Zweck

Seit Januar dieses Jahres läuft Viktor Reger jeden Tag mehr als einen Marathon. Mit dem Ziel, einen Weltrekord aufzustellen und Spenden für "Unterwegs gegen Krebs" zu sammeln. Den Landkreis hat er bei seinen täglichen Runden nahezu völlig ausgekundschaftet. Nach Görlitz aufzubrechen überlegte er sich spontan. In seiner Schreinerei in Aichach waren beide Mitarbeiter im Urlaub – eine gute Gelegenheit, sich anzuschließen: "Ich dachte mir, ich nutze die Zeit und laufe woanders", erzählt Reger mit einem Schmunzeln. Von einem Tag auf den anderen entschloss er sich zu der fast dreiwöchigen Tour. Anders als im Sommer, als ihn seine Frau mit dem Auto begleitete und jederzeit zum Hotel fahren konnte, war er allein unterwegs. Was das für das tägliche Laufen an fremden Orten bedeutet?

