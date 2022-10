Richard Hangl wird einstimmig zum Nachfolger von Brigitte Laske gewählt

Plus Der neue Vorsitzende des TSV Aichach, Richard Hangl, führt jetzt auch den BLSV-Sportkreis Aichach-Friedberg. Warum Hangl von einer großen Ehre spricht.

Mit einer einstimmi­gen Wahl haben die Mitglieder auf dem Kreistag des Sportkreises 11 des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) den Vorstand neu gewählt. Neuer Vorsitzender für die kom­men­den fünf Jahre ist Richard Hangl, der Vorsitzende des TSV Aichach. Er folgt auf die im April verstorbene Brigitte Laske. Seine beiden Stellver­tre­ter sind Joachim Schnürer und Hol­ger Blaufuß.