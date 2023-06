Aichach-Wilpersberg

vor 34 Min.

Die Grundlage des Lebens: Wie schützt man Erde?

Plus In einer Serie stellen wir Naturschätze im Wittelsbacher Land vor. Oft übersehen, aber essenziell für das Leben: der Boden. Ein Landwirt erzählt, wie er ihn schützt.

Von Wolfhard von Thienen Artikel anhören Shape

In einer Handvoll Acker-, Wiesen- oder Waldboden leben bis zu acht Milliarden kleine Lebewesen. Dies entspricht der Anzahl der Menschen auf der Erde. Sie bilden einen Lebensraum, der Lebensgrundlage für alle anderen Tiere und Pflanzen auf dem Festland der Erde und damit auch für uns Menschen ist. Dabei ist eine nur wenige Zentimeter breite Schicht entscheidend: der Mutterboden und der in ihm enthaltene Humus. Diese Schicht bildete sich über viele Jahrmillionen hinweg, indem aus abgestorbenen Lebewesen totes organisches Material mit einem hohen Gehalt an Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor und anderen Mineralstoffen sowie Wasser aufgebaut wurde. Auch der Mensch ist seit dem Beginn der Landwirtschaft aktiv an diesem Prozess beteiligt. Wie schützt und erhält man den Boden also? Ein Landwirt erzählt.

Ein Aichacher Landwirt berichtet

Johannes Kreppold aus Wilpersberg beschäftigt sich intensiv mit seinem Boden und dessen Lebewesen. Als Biobauer ist für ihn der Aufbau eines gesunden und nährstoffreichen Bodens mit hohem Humusanteil besonders wichtig. „Je fitter der Boden, um so runder läuft der Hof“, ist sein Motto. Er vermeidet es, den Boden durch schwere Maschinen, Kunstdünger und Pestizide zu verdichten und auszulaugen und die im Boden enthaltenen Lebensgemeinschaft zu zerstören. Er nutzt sie lieber als kostenlose Gehilfen für das Pflanzenwachstum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen