Aichacher Straße in Friedberg ist ab 11. August Baustelle

Die Aichacher Straße in Friedberg ist ab Montag, 11. August, für etwa zwei Wochen Baustelle. Die Stadtwerke Augsburg führen dort Arbeiten an Gasleitungen durch. Zwischen der Ampel an der Herrgottsruhstraße/Ludwigstraße bis zur Hermann-Löns-Straße ist die Straße nur stadtauswärts als Einbahnstraße befahrbar. Die Ein- und Ausfahrt in die Hermann-Löns-Straße ist aber möglich. Von Dasing kommend führt die Umleitung über B300, Chippenham-Ring und Steirer Berg. Der Termin wurde so festgelegt, dass er außerhalb der Schulzeit, des Altstadt- und des Volksfestes liegt.

Sperrung der Aichacher Straße in Friedberg: Busse fahren Umleitungen

Die Sperrung hat auch Folgen für den ÖPNV. So werden die AVV-Regionalbuslinien 200, 201, 202, 203, 204 und 210 in Richtung Süden vom 11. bis 29. August umgeleitet. Die Linien 200 und 202 werden in Richtung „Friedberg, West P+R“ über die Bozener Straße umgeleitet und können die Haltestellen „Friedberg, Stadthalle“, „Friedberg, Festplatz“ und „Friedberg, Rothenbergstraße“ nicht anfahren. Die Linie 201 wird über die Herrgottsruhstraße umgeleitet und fährt die Haltestelle „Friedberg, Stadthalle“ nicht an. Die Regionalbuslinien 203, 204 und 210 werden in Richtung Bahnhof über die Joseph-Hohenbleicher-Straße umgeleitet. Die Haltestellen „Friedberg, Festplatz“, „Friedberg, Stadthalle“ und „Friedberg, Post“ werden nicht angefahren. Eine Ersatzhaltestelle für „Friedberg, Festplatz“ wird in der Joseph-Hohenbleicher-Straße auf Höhe der Zeppelinstraße (Nordseite) eingerichtet. Das Anrufsammeltaxi fährt die Haltestelle „Friedberg, Stadthalle“ in Richtung Süden nicht an. In die jeweilige Gegenrichtung fahren alle AVV-Regionalbuslinien wie gewohnt. (AZ)