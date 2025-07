Aichacher Straße in Friedberg ist ab 11. August Baustelle

Die Aichacher Straße in Friedberg ist ab 11. August für etwa zwei Wochen Baustelle. Die Stadtwerke Augsburg führen dort Arbeiten an Gasleitungen durch. Zwischen der Ampel an der Herrgottsruhstraße/Ludwigstraße bis zur Hermann-Löns-Straße ist die Straße nur stadtauswärts als Einbahnstraße befahrbar. Die Ein- und Ausfahrt in die Hermann-Löns-Straße ist aber möglich. Von Dasing kommend führt die Umleitung über B300, Chippenham-Ring und Steirer Berg.

Wie Kommunalreferent Stefan Kreitmeyr im Bauausschuss informierte, wurde der Termin so festgelegt, dass er außerhalb der Schulzeit, des Altstadt- und des Volksfestes liegt. Danach kommen ihm zufolge die Zeppelinstraße und die Helgemayrstraße an die Reihe. (AZ)