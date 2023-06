Zuletzt in Friedberg gesehen: Mädchen aus Kempten wird vermisst

Am Sonntag hat eine 16-Jährige ihre Wohneinrichtung in Kempten verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Auch der Kontakt zu der Jugendlichen brach ab.

Eine 16-Jährige aus Kempten wird seit Sonntag vermisst. Wie die Polizei berichtet, verließ die Jugendliche am Sonntag eine Wohneinrichtung in Kempten. Zuletzt wurde sie am Montag gegen 18 Uhr am Friedberger See gesehen.

Die Polizei sucht derzeit nach der 16-Jährigen. Der Kontakt zu der Jugendlichen ist abgebrochen und es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

16-Jährige aus Kempten vermisst: So wird sie beschrieben

Die 16-Jährige wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,50 Meter groß, hat eine schlanke Figur und glatte, kurze braune Haare. Als sie die Wohneinrichtung verließ, trug sie eine beige Jogginghose und ein schwarz-weiß kariertes Hemd.

Wer das vermisste Mädchen gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Entweder bei der Polizeiinspektion Kempten unter der 0831/9909-0, bei jeder anderen Polizeiinspektion oder unter der 110.