Alpenverein Friedberg wählt in der Jahreshauptversammlung die Führungsmannschaft neu

Sehr erfreut zeigte sich in der Jahreshauptversammlung der 1. Vorsitzende der Sektion Friedberg des Deutschen Alpenvereins, Richard Mayr, über die Entwicklung des Vereins im Jahr 2024. Die steigende Mitgliederzahl (2.675) sei ein Indiz für das Ansehen und die Attraktivität der Sektion Friedberg.

17 Skilehrer kommen aus dem Alpenverein Friedberg

In den Skikursen seien 44 Kinder und sieben Erwachsene betreut worden, so Raphael Pauer, der Skikursleiter. Es sei wieder gelungen, die Gebühren dafür niedrig zu halten; dies könne insbesondere durch die ehrenamtliche, kostenlose Tätigkeit der Skilehrer der Sektion erreicht werden. Um die 17 vereinseigenen Skilehrer auf hohem Niveau zu halten, haben sie wie jedes Jahr im Dezember einen zweitägigen Ausbildungslehrgang absolviert. Das Interesse am Programm der Wander- und Seniorengruppe nehme weiter zu, sagte Inge Englmann, die Leiterin dieser Gruppe. Jede Woche werde eine Wanderung oder eine Ausflugsfahrt durchgeführt. Sie warb bei den Mitgliedern, sich als Wanderführer zur Verfügung zu stellen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Einsparung durch Photovoltaikanlage

Über eine solide Finanzlage, zu der speziell die ehrenamtliche Tätigkeit wesentlich beitrage, berichtete der Finanzvorstand Thomas Marko. Die hohen Investitionsausgaben des Jahres 2024 für den Einbau einer großen Photovoltaikanlage und eines daran angeschlossenen neuen Heizsystems seien gut leistbar gewesen. Die dadurch erzielbaren jährlichen Einsparungen seien schon jetzt deutlich messbar. Die zwei Berghäuser, die Willi-Merkl-Hütte und das Friedberger Haus Tirol im Lechtal, seien beliebt und sehr gut belegt. Einen Einfluss darauf habe wohl auch das Online-Buchungssystem, das, seit November 2024 im Einsatz, es den Interessierten sehr einfach mache, freie Termine zu sehen und Buchungen vorzunehmen.

Die Ergebnisse der Neuwahlen: 1. Vorsitzender: Richard Mayr, 2. Vorsitzender: Andreas Ziegenaus, Schatzmeister: Thomas Marko, Schriftführerin: Dr. Diane Schiebelsberger (neu), Jugendreferent: Christian Münz (neu), Beisitzer: Bernhard Mögele und Clemens Berger (neu).

