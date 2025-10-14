Die Sonne heizt dem Alpenverein Friedberg ein

Aktiven Umweltschutz leistet die Alpenvereins-Sektion Friedberg. Seit einem Jahr gibt es im tirolerischen Vorderhornbach eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und ein modernes Heizsystem wurde ebenfalls installiert. Das System läuft so erfolgreich, dass im Sommer das komplette Brauchwasser über den Sonnenstrom erwärmt wird. Das spart nicht nur Kosten für Strom, sondern auch für Heizöl ein.

Strommenge wird komplett über Photovoltaik gedeckt

Nach dem Kauf des Hauses im Jahr 2020 waren die hohen Investitionskosten für den Verein keine Bagatelle; sie konnten aber direkt aus der Vereinskasse finanziert werden, da viele Ehrenamtliche die Sektion unterstützen. Seit gut einem Jahr bezieht das Sektionshaus in Vorderhornbach den Strom nicht mehr aus dem öffentlichen Stromnetz, sondern von der neuen Photovoltaikanlage. Der eigene, von der Sonne gespendete Strom versorgt sämtliche elektrischen Geräte im Haus und auch das neue Heizsystem, mit dem Heizungswasser und Brauchwasser im Sommer und teilweise in der Übergangszeit ohne Einsatz von Öl erwärmt werden können. Die in einem Jahr gewonnene Strommenge reichte aus, um den verbrauchten Strom komplett zu decken und ein Drittel der Ölmenge einzusparen.

Nur durch die Mitarbeit der vielen Ehrenamtlichen konnte die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Friedberger Hauses in Vorderhornbach installiert werden. Foto: Rudi Nägele

Nachdem die Willi-Merkl-Hütte schon seit einigen Jahren ihren Strom aus einer Photovoltaikanlage bezieht, war die Idee naheliegend, auch auf dem Friedberger Haus Tirol eine Photovoltaikanlage zu installieren. Die Projektleiter und der fachliche Leiter, ein Friedberger Elektromeister mit eigenem Unternehmen, fanden sich unter den Mitgliedern der Sektion.

Ist es schon in Deutschland nicht einfach, sich beim Bau einer Photovoltaikanlage im bürokratischen und steuerrechtlichen Dschungel zurechtzufinden, so war es zu Beginn des Projekts eine erste große Herausforderung, die Rahmenbedingungen für Österreich, in dem das Friedberger Haus steht, zu erforschen und abzusichern. Das Besondere an der PV-Anlage für das Sektionshaus in Vorderhornbach war, dass es nicht wie bei vielen Hütten in Österreich eine „Insellösung“, also ein PV-System ohne Anschluss an ein öffentliches Stromnetz, ist, sondern unter Zustimmung des örtlichen Netzbetreibers in dessen Stromnetz einzubinden war. So kämpften sich die Projektverantwortlichen durch die rechtlichen und steuerlichen Bedingungen Österreichs und klärten mit dem örtlichen Stromversorger dessen Erfordernisse.

Fünf Tage dauerte der Aufbau

2024 war es endlich so weit: An fünf Tagen wurde die Hauptarbeit durch Mitglieder der Sektion geleistet. Aufbau eines Gerüsts als Zugang zum Dach und als Absturzsicherung, Einlegen von Spezialdachplatten zum Befestigen der Trageschienen, Montage der Trageschienen, Montage von 49 PV-Modulen, Montage eines neuen Erdungs- und Blitzschutzsystems. Teilweise behinderte der Regen, der in Süddeutschland zu Überschwemmungen führte, die Arbeiten. Wenige Wochen später ging nach der Abnahme das PV-System mit 21 kWp Erzeugungsleistung und 22 kWh Batterieleistung in Betrieb. An sonnigen Tagen produziert die neue PV-Anlage erheblich mehr Strom als im Haus verbraucht wird. Da der überschüssige Strom nur gegen eine geringe Vergütung eingespeist werden kann, sollte er weitestgehend selbst genutzt werden.. Dazu bot sich an, die mit Öl betriebene Heizung und Warmwasserversorgung durch Stromenergie zu unterstützen und Heizöl einzusparen. Ein Warmwasserspeicher mit 1000 Liter Inhalt wird über ein leistungsstarkes Schnellheizgerät mittels überschüssigem Photovoltaikstrom aufgeheizt; die im Wasser gespeicherte Energie reicht im Sommer vollständig für das warme Brauchwasser und kann in den Übergangsmonaten sogar die Heizung unterstützen. Der bisherige Ölbrenner ist verblieben und wurde in das neue Heizsystem integriert. Er schaltet sich erst dann dazu, wenn die vom PV-Strom erzeugte Wärme nicht mehr ausreicht. Durch ehrenamtliche Teamleistung musste einzig die Installation des neuen Heizsystems voll finanziert werden; für die gesamte Photovoltaikanlage aber fielen nur die Materialkosten an. (AZ)