79-jähriger Mann angetrunken mit Auto unterwegs – ein Monat Fahrverbot

In Dickelsmoor hat am Donnerstag die Polizei einen angetrunkenen Mann mit 0,5 Promille beim Autofahren erwischt. Der 79-Jährige war um 17.15 Uhr Uhr am Heideweg unterwegs, als ihn die Beamten aufhielten, um ihn zu kontrollieren, so die Polizei. Dabei wurde Alkohol im Blut festgestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)

