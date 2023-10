Lkw bleibt in Althegnenberg unter einer Brücke hängen

Ein Lastwagenfahrer hat sich bei der Höhe der Brückendurchfahrt in Althegnenberg verschätzt. Die Feuerwehr kommt, um dem Mann zu helfen.

Am Montag war ein 50-jähriger Lastwagenfahrer um 14.45 Uhr in der Oberdorfer Straße in Althegneberg unterwegs und wollte durch die Eisenbahnunterführung fahren. Da der Fahrer, der nicht aus der Region kam, bereits Bedenken mit der Durchfahrtshöhe von 3,70 Meter hatte, tastete er sich langsam in die Unterführung hinein.

Feuerwehr Althegnenberg lässt Luft aus den Lkw-Reifen

Jedoch blieb er gleich zu Beginn mit dem Führerhaus in der Brücke stecken. Die verständigte Feuerwehr ließ die Luft aus beiden Vorderreifen ab, um den Lkw abzusenken. Anschließend konnte dieser wieder rückwärts ausfahren und seine Fahrt fortsetzen. An dem Lkw entstand ein Schaden von 300 Euro. (AZ)