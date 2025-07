Hennaberger Erlebniswelt lädt zu fantastischer Schnitzeljagd

Ein voller Erfolg: Am Samstag, 5. Juli, feierte die dritte Geschichte im Henaberger Erlebniswald – Zwergenaufstand – ihre mit Spannung erwartete Premiere. Bei strahlendem Sommerwetter verwandelten 18 begeisterte Schauspieler den Wald in eine magische Bühne und nahmen knapp 250 Kinder samt Familien auf einen fantasievollen Spaziergang voller Abenteuer, Humor und Überraschungen mit.

Das interaktive Theatererlebnis, das Natur und Schauspiel auf einzigartige Weise verbindet, ließ die kleinen und großen Besucher staunen und lachen. Die detailverliebten Kostüme, liebevoll gestalteten Requisiten und lebendige Szenen machten den Nachmittag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Nun gibt es noch einmal die Gelegenheit, an dieser fantastischen Schnitzeljagd teilzunehmen. Der nächste Zwergenaufstand findet am Samstag, 12. Juli statt – wieder im Henaberger Erlebniswald. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder von vier bis zehn Jahren. Einlass ist von 13 bis 16 Uhr. Die Gehzeit beträgt rund 60 bis 90 Minuten. Start ist am Parkplatz am Sportplatz in der Bürgermeister-Widemann-Straße in Althegnenberg. Die Teilnahme ist kostenfrei, der Verein freut sich aber über Spenden.

Weitere Infos gibt es unter www.henaberger-erlebniswelt.de