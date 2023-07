Mann geriet in Gegenfahrbahn: 72-Jähriger stirbt nach Unfall auf B2

Zwischen Althegnenberg und Steinach kommt es zu einem schweren Unfall. Ein Mensch stirbt, zwei werden schwer verletzt. Feuerwehr und Hubschrauber sind im Einsatz.

Auf der B2 zwischen Althegnenberg und Steinach ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 38-Jähriger gegen 7.15 Uhr die Straße in Richtung Steinach. Als er laut Polizei aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet, krachte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

72-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle bei Althegnenberg

Der 72-jährige Fahrer dieses Fahrzeugs starb noch an der Unfallstelle. Sein 54-jähriger Beifahrer musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Beide kommen, soweit bekannt, aus dem Landkreis Augsburg. Der 38-jährige mutmaßliche Unfallverursacher kam ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft München II hat ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben. Die Feuerwehren Althegnenberg und Merching waren an der Unfallstelle im Einsatz.