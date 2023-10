Motorradfahrerin übersieht Auto und wird schwer verletzt

Zwischen Althegnenberg und Steinbach kam es am Samstagabend zu einem Unfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Pkw.

Eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Fürstenfeldbruck war am frühen Samstagabend auf der Bundesstraße 2 von Steinbach in Richtung Althegnenberg unterwegs. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin aus Mering fuhr ebenfalls in Richtung Althegnenberg und wollte mit ihrem Auto nach links in einen Feldweg abbiegen. Da Gegenverkehr kam, musste sie auf der Bundesstraße warten. Die Motorradfahrerin übersah den stehenden Pkw, fuhr diesem hinten auf und stürzte. Sie verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Augsburg geflogen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Wie die Polizei Fürstenfeldbruck mitteilt, entstand am Motorrad Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Pkw wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf knapp 500 Euro. (AZ)