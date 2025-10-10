Steht die Lumpensammlung der Meringer Kolpingsfamilie vor dem Aus?

Die nächste Altmaterialsammlung der Kolpingsfamilie Mering am Samstag, 11. Oktober, könnte die letzte sein. „Das wäre sehr schade, denn die Lumpensammlung, wie sie noch bei vielen genannt wird, gehört fast schon zur DNA der Kolpingsfamilie“, sagt Sonja Sedlmeir. Sie ist seit über 30 Jahren Mitglied und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Seit mehr als 50 Jahren wird zweimal im Jahr Altmaterial gesammelt, verwertet und der Erlös gespendet. „Das waren bislang über 150.000 Euro“, blickt Sonja Sedlmeir zurück. Was sind aber die Gründe für die Krise?

So spart die Meringer Kolpingsfamilie

Nach einem herben Einbruch während der Corona-Pandemie gab es zunächst eine Erholung. Durch den Ukraine-Krieg ist der Markt für gebrauchte Kleidung regelrecht eingebrochen. Wurden bisher 300 Euro pro Tonne für Altkleider gezahlt, waren es im Frühjahr nur noch 40 Euro. Russland und Belarus gehörten bis Kriegsbeginn zu den wichtigsten Abnehmern in diesem Sektor. Hinzu kommt, dass die Qualität der Kleidung immer mehr abnimmt. Auch das Altpapier wird immer weniger und die Erlöse dafür ebenfalls niedriger.

Magg und Sedlmeir erläutern, dass sich der Erlös für die Altkleider mehr als halbiert habe. „Bei der Sammlung im vergangenen Herbst haben wir sogar draufgezahlt.“ Und das, obwohl alles in ehrenamtlichen Händen liegt. Die Fahrer stellen ihre Fahrzeuge mit Anhängern und bezahlen den Sprit selbst. Der Kostenfaktor sind die Plastiksäcke und Flyer, die bisher in über 6000 Haushalte verteilt wurden. „Dafür hatten wir sonst etwa 500 Euro bezahlt, so müssen wir jetzt zwischen 800 und 900 Euro zahlen“, rechnet Magg vor. Die Kolpingsfamilie reagierte. „Es werden jetzt keine Plastiksäcke mehr verteilt, die Restbestände liegen noch in den Kirchen in Mering aus“, sagt Magg. Flyer werden mittlerweile selbst gedruckt. Aber lohnt sich der hohe ehrenamtliche Aufwand für die Kolpingsfamilie noch? Fahrer müssen organisiert werden, ein Catering-Team versorgt die Helferinnen und Helfer mit einer Brotzeit, der Abstellort für die Container festgelegt und das Lumpenessen am Abend nach der Sammlung auf die Beine gestellt werden. „Wir können uns noch gar nicht vorstellen, dass wir die Sammlung aufgeben“, sagen Magg und Sedlmeir stellvertretend für das Vorstandsteam.

Icon vergrößern Die Erlöse für Altkleider und Altpapier werden immer geringer. Doch noch will die Kolpingsfamilie an der Sammlung festhalten. Foto: Günther Magg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Erlöse für Altkleider und Altpapier werden immer geringer. Doch noch will die Kolpingsfamilie an der Sammlung festhalten. Foto: Günther Magg

„Solange wir eine schwarze Null schreiben, werden wir daran festhalten“, sind sie sich einig. Denn die Lumpensammlung ist mit so viel mehr als einem Reinerlös verbunden. „Ich denke da an den Lumpentipp, der fest dazu gehört“, sagt Sonja Sedlmeir. Jeder gibt am Abend beim Helferessen einen Tipp ab, wie viele Tonnen Altkleider und Altpapier zusammengekommen sind. Wetteinsatz sind 2 Euro. „Im nächsten Jahr wird dann der versiegelte Lumpentipp feierlich geöffnet und die besten drei Tipps gewinnen. „Günther ist ganz oft unter den Besten und die anderen warten aufgeregt, wie viele Tonnen er tippt, bevor sie ihre Einschätzung abgeben“, sagt Sonja Sedlmeir und lacht.

Bargeldreserve war im Fellfußsack versteckt

Die beiden erinnern sich an eine ganz besondere Anekdote bei einer Sammlung vor einigen Jahren. „Da wurde in einem Fellfußsack der Notgroschen versteckt“, erzählt Magg. Die Frau lag im Krankenhaus und der Mann hatte diesen Fußsack aber zur Altkleidersammlung abgegeben. Da saß der Schock tief. „Es waren ungefähr 5000 Euro in dem Fußsack.“ Doch Clemens Oswald, ebenfalls Kolpingsmitglied und für die Sammlung tätig, setzte sich ans Telefon und gab nicht auf. Die Säcke waren mittlerweile schon in Italien. „Er hat alles rebellisch gemacht dort unten in Italien, dass ja die Säcke aus dem Container aus Mering durchsucht werden“, sagt Magg. Und es gab ein Happy End – das gesamte Geld konnte der Familie wieder übergeben werden.

Magg und Sedlmeir können sich noch erinnen, als sie selbst zum ersten Mal beim Lumpensammeln dabei sein durften. „Das Gefühl, oben im Wagen und durch Mering fahren – einfach toll.“ Generationen der Kolpingsfamilie haben seit mehr als 50 Jahren an verschiedensten Sammelpunkten vom Bahnhof bis zum Bauhof mitgeholfen. „Jeder, der dabei war und ist, hat schöne Erinnerungen“, sagt Sedlmeir. Auch wenn sich sehr viel in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, die Sammlung hat die Gemeinschaft der Kolpingsfamilie geprägt.

Info: Wer die Kolpingsfamilie unterstützen will, kann bis zum Sammeltermin am Samstag, 11. Oktober, noch Altpapier gebündelt (keine Kartonagen) und saubere gebrauchte Kleidung in stabilen Plastiksäcken sammeln und am Samstagmorgen am Straßenrand bereitstellen.