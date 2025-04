Unbekannte zünden Altpapier an

Die Altpapiersammlung ist für viele ehrenamtliche Organisationen eine wichtige Aktion, um ihre Vereinskasse aufzubessern. So waren an diesem Wochenende in Friedberg die Freunde der Pfadfinderschaft St. Georg unterwegs. Auch Anwohner in der Max-Rimmele Straße in Friedberg hatten dafür Zeitungen gesammelt und zur Abholung an der Straße hergerichtet. Doch in der Nacht auf Samstag zündeten Unbekannte den Stapel an. Wie die Polizei berichtet, löschten die Anwohner den Brand in den frühen Morgenstunden selbst. Sie schätzt den Schaden für die Sammlung auf rund 50 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)

