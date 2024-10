Kleidung für die Friedberger Zeit: Die Stoffstube hat jetzt geöffnet

Dienstag um 9 Uhr, die Friedberger Stoffstube in der Burgwallstraße 5 ist wieder im Betrieb. Speziell für die Zeit vor dem Friedberger Altstadtfest öffnet sie ihre Türen für alle historisch begeisterten Friedbergerinnen und Friedberger, die sich traditionell einkleiden wollen. Die Nachfrage ist bereits an diesem ersten Morgen groß: Vier Kundinnen, zwei ältere Damen und zwei junge Mütter, lassen sich beraten. Links stehen ein paar Schaufensterpuppen, gekleidet in verschiedenen Ausführungen der historischen Ensembles. Daneben befinden sich Schränke mit Schnittmustern, Borten und Hauben, mittig im Raum sind vier große Tische, die zum Ausmessen und Zuschneiden genutzt werden. Stoffballen in gedämpften Pastelltönen liegen darauf. Die zwei Mütter suchen passende Gewänder für ihre Familien aus. Die 30-jährige Elisa Hillringhaus möchte ein Magdgewand für sich, ihr Freund hat bereits ein Bauerngewand. „Das ist praktischer im Sommer, wenn man ein Baby hat“, sagt sie und zeigt auf ihren Bauch. Ihre Freundin Sabrina Ammler lacht. Die 37-Jährige aus Friedberg benötigt für ihre Kinder historische Kleider.

Eva Tradt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altstadtfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis