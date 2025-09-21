Helmut Mayer fährt mit seinem Motorrad durch den Himalaya

Helmut Mayer fährt mit seinem Motorrad durch die Welt. Sein letztes Abenteuer führt den 64-Jährigen auf den höchsten befahrbaren Pass im Himalaya. Auf dem Weg nach oben gibt es einige Herausforderungen: Je höher er kommt, desto schwerer fällt es ihm, zu atmen, denn der Sauerstoffgehalt nimmt stark ab. Auch die Sprachbarriere ist nicht immer leicht zu überwinden, aber mit seiner herzlichen Art schafft es der Althegnenberger dann doch immer, sich zu verständigen.

