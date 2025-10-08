Schulleiterin Susanne Geiger verlässt die Grundschule an der Ambérieustraße

Wenn Susanne Geiger am Donnerstag von der Schulfamilie der Grundschule an der Ambérieustraße verabschiedet wird, liegen hinter der Schulleiterin fast 30 Jahre Arbeit in dieser Bildungseinrichtung. „Insgesamt war ich 27 Jahre in Mering, davon 14 Jahre als Schulleiterin“, blickt Geiger zurück. Ab nächster Woche wird sie als Schulrätin das Team des Schulamtes Aichach-Friedberg unterstützen. „Es wird wieder eine spannende Zeit, mit vielen neuen Herausforderungen“, ist sich die 55-Jährige sicher.

Nachfolgerin für Susanne Geiger ist noch offen

Noch einige Tage zuvor steht das Telefon in ihrem Büro nicht still. Die Schulleiterin ist eine gefragte Frau. Kolleginnen kommen ins Büro, haben schnell die ein oder andere Frage. Drei Buben stehen vor der Tür und brauchen dringend „die Frau Geiger“. Für alle Anliegen hat sie ein offenes Ohr. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht, von Stress und Hektik ist ihr nichts anzusehen. Susanne Geiger kennt die Grundschule Ambérieustraße seit der Gründung im Schuljahr 1991/1992. „Damals belegte ich ein Praktikum als Lehramtsstudentin an der Universität Augsburg in Mering.“ Für die Studentin war es spannend, die Gründung der neuen Grundschule miterleben zu können. In Mering traf auf die damalige Schulleiterin Luise Kleinlein und die Konrektorin Ilse Kahn. Zu Ilse Kahn riss der Kontakt nie ab und so kam sich nach einer kurzen Station an der Grundschule Roggenburg 1996 als Lehrerin wieder zurück an die Grundschule in der Ambérieustraße. Ab 2006 wurde sie dort Konrektorin und blieb auch nach ihrem Wechsel als Rektorin der Grundschule Ottmaring dem Landkreis treu.

Doch Mering ließ sie nicht los, 2011 wurde Susanne Geiger Rektorin der Grundschule an der Ambérieustraße. „Aber Routine kam und kommt in Mering trotz der langjährigen Arbeit nicht auf“, betont Susanne Geiger. Denn unter ihrer Leitung ging die Grundschule neue Wege. „Dabei war mir aber immer wichtig, dass diese Neuerungen nachhaltig und keine Schnellschüsse sind.“ In dieser Bildungseinrichtung gab es bereits seit 2003 die jahrgangsgemischte Eingangsstufe. Das bedeutet, dass erste und zweite Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Damit waren sie Vorreiter im Landkreis. 2011 wurde Mering für den Modellversuch Flexible Grundschule für die erste und zweite Jahrgangsstufe ausgewählt. „Mittlerweile ist dieses Konzept für die kompletten Eingangsstufen bei uns etabliert“, erklärt Geiger.

Besonders Anliegen ist Susanne Geiger die Inklusion. Seit zehn Jahren ist dieser Bereich auch im Schulprofil aufgenommen. „Das ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit dem mobilen Sonderpädagogischen Dienst.“ Für Geiger und die Schulfamilie ist das Schulmotto „Jedes Kind ist anders, nur darin sind sich alle gleich“ nämlich nicht nur einfach ein schöner Satz. „Wir leben das auch“, sagt sie. Seit diesem Schuljahr ist die Ambérieuschule auch Konzeptschule für Autismus. Hier werden Schulen unterstützt, besser auf autistische Schülerinnen und Schüler einzugehen.

All diese Konzepte werden gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie entwickelt. „Wir sind transparent und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt Geiger. Besonders am Herzen lagen ihr Schülerinnen und Schüler, die besondere Bedürfnisse haben. „Und wenn man ihnen mit Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen begegnet, lösen sich viel Probleme“, ist sie sich sicher. In den 27 Jahren an der Meringer Ambérieu-Grundschule gab es verschiedenste Herausforderungen. „Ich erinnere mich noch daran, als eine Kollegin starb, das mussten wir im Team, mit den Kindern und Eltern bewältigen.“ Auch Krankheit oder Trauerfälle in den Familien der Schulkinder brauchen viel Empathie und fordern Lehrkräfte heraus. Zu diesen Herausforderungen gehörte auch die Corona-Pandemie. „Aber wir haben das alles im Team geschafft, und zwar nicht nur wir Lehrkräfte, sondern die gesamte Schulfamilie“, sagt Susanne Geiger. Sie habe sich nie nur als Chefin, sondern immer als Kollegin gesehen.

Das wird für Susanne Geiger beim Schulamt künftig neu

Wer ihre Nachfolgerin in Mering wird, ist noch nicht bekannt. „Die Stelle ist ausgeschrieben“, sagt Susanne Geiger. Sie selbst bleibt der Grundschule als Mitglied im Förderverein weiter verbunden. Ab nächster Woche beginnt für Susanne Geiger eine neue Zeit. Sie wird dort künftig unter anderem für die Schulen in Kissing, Ried, Ottmaring, Adelzhausen, Friedberg, Affing, Schiltberg und Hollenbach zuständig sein. Neben den Prüfungen für Lehramtsanwärter, Personalplanung, gehören zu den Aufgaben des Schulamtes auch die Beratung von Schulen und Schülern sowie die Bearbeitung organisatorischer und rechtlicher Angelegenheiten.

Doch für Susanne Geiger gibt es auch ein Leben außerhalb der Schule. Die Augsburgerin reist leidenschaftlich gerne durch die ganze Welt und vor allem ferne Ziele haben es ihr besonders angetan. Wenn das Reisen sich dann noch mit ihrer anderen Leidenschaft, dem Golfsport, verbinden lässt, scheint alles perfekt zu sein. Dass sie jetzt, wegen des Wechsels ans staatliche Schulamt, auch außerhalb der Ferien reisen kann, wird für Susanne Geiger nach über 30 Jahren als Lehrerin eine ganz neue Erfahrung werden.