Ambérieuturnhalle in Mering unter Wasser: Jetzt wird nach den Ursachen geforscht

Eine böse Überraschung erlebten Mitglieder des Meringer Sportvereins, als sie in der Ambérieuhalle in Mering während der Ferien trainieren wollten. Der komplette, frisch renovierte Hallenboden stand unter Wasser. „Mit Wasser kennen wir uns in Mering aus“, sagt Bürgermeister Florian Mayer mit Ironie in der Stimme. Zum Lachen ist dem Meringer Bürgermeister aber nicht. Auch wenn die Halle dem Landkreis Aichach-Friedberg gehört, so ist der Schaden für die Vereine und die weiterführenden Schulen immens. Denn noch ist nicht absehbar, wann die Halle wieder zu nutzen ist.

Wann die Ambérieuhalle freigegeben wird, ist noch nicht klar

Wie Mayer mitteilt, ist nicht klar, wann und wo der Schaden entstanden ist. „Vermutlich handelt es sich um eine fehlerhafte Installation“, bestätigt eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Landratsamtes. Was genau passiert und wie der Schaden zu beheben ist, das sollen Fachleute, Planer und Gutachter in einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch abklären. „Und auch dann ist noch nicht sicher, ob wir schon Auskünfte dazu geben können, wann die Halle wieder freigeben wird“, so die Informationen vonseiten des Landratsamtes.

Die Feuerwehr Mering im Einsatz in der Ambérieuturnhalle. Ob sie nach den Ferien wieder für Vereine und Schulen zur Verfügung steht, ist noch fraglich. Foto: Florian Mayer

Bürgermeister Florian Mayer wurde am vergangenen Montag von der Meringer Jugendbeauftragten Jessica Bader verständigt, dass Wasser in der Halle ist. Man suchte nach Ansprechpartnern. „Ich habe sofort versucht, Landrat Klaus Metzger und seinen Stellvertreter Manfred Losinger zu erreichen, aber beide befinden sich derzeit im Urlaub.“ Die Freiwillige Feuerwehr Mering hatte einen Schlüssel für die Halle, kam sofort und verhinderte Schlimmeres. Sie stellten das Wasser ab und beseitigten das in der Halle stehende Wasser. „Allerdings wird vermutet, dass bereits Wasser unter den Boden eingetreten ist und somit möglicherweise ein erheblicher Schaden vorliegen könnte“, sagt Mayer. Der Meringer Bürgermeister sagte zudem, dass es für die Sportlerinnen und Sportler schwierig war, die entsprechenden Ansprechpartner zu finden. „Hier müssen wir unbedingt eine Lösung finden, wie wir das vor allem während der Ferienzeit regeln können.“

MSV sucht nach einer Lösung für den Vereinssport

Georg Resch, Vorsitzender des Sportvereins Mering (MSV), erklärt: „In den Ferien ist die Turnhalle normalerweise geschlossen.“ Die Tanzsportabteilung des MSV habe aber ein Sondertraining angefragt. „Gott sei Dank war jemand in der Halle und hat den Wasserschaden bemerkt.“ Für die Tänzerinnen und Tänzer sei das kein so großes Problem. Sie können in den neuen großen Raum im Sportheim ausweichen. „Wenn nach den Ferien wieder der Vereinsbetrieb anläuft, gibt es auch Lösungen für die Handballer“, sagt Resch. Sie können dann einen Platz im Freien nutzen. Bei einer längerfristigen Schließung der Halle, wäre es aber sowohl für den Vereins- als auch für den Schulsport etwas problematischer.

Am Landratsamt Aichach-Friedberg ist man mit Prognosen für die Zeit nach den Ferien vorsichtig. „Wir müssen noch genau abklären, ob rechtzeitig zum Schulbeginn die Halle wieder genutzt werden kann.“