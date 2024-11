Neues Konzept für ambulante OPs: Was bedeutet das für Patienten?

Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, war lange als Chirurg tätig. Aus dieser Erfahrung heraus kann er anschaulich beschreiben, wie die Medizin „galoppiert“: Vor 20 Jahren sei ein Patient nach der Operation eines eingewachsenen Zehennagels drei bis vier Tage im Krankenhaus geblieben, bei einem Leistenbruch bis zu sieben Tage. Mittlerweile könne man oft am selben Tag, spätestens am nächsten nach Hause. Das liegt am Fortschritt der Medizin, nicht zuletzt der Anästhesie. Um diese Entwicklung für die Patienten sicher und zufriedenstellend umzusetzen, konzentrieren die Kliniken ambulante Eingriffe mittlerweile auf den Standort Aichach. In einem Pressegespräch erläutert die Klinik-Spitze, was das für die Patienten bedeutet.

