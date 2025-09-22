Ist eine Bienenseuche in Friedberg in Umlauf?

Bei einem Bienenstand im nördlichen Stadtgebiet Friedbergs ist der Erreger der Amerikanischen Faulbrut nachgewiesen worden. Das meldet das Landratsamt Aichach-Friedberg. Für Menschen ist die Tierseuche ungefährlich, doch sie kann zum Verlust ganzer Bienenvölker führen.

Der Erreger wurde im Rahmen eines freiwilligen Monitorings nachgewiesen. Die betroffenen Bienenvölker zeigen derzeit keinerlei klinische Symptome. Zur Eindämmung der Seuche und zur Abklärung der Ausbreitung hat das Landratsamt eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Dienstag in Kraft tritt. Darin ist festgelegt, dass innerhalb eines Radios von zwei Kilometern um den betroffenen Bienenstand alle Bienenstände untersucht werden müssen.

Amerikanische Faulbrut: Imker und Bienen-Besitzer müssen die Untersuchung ihrer Bienen ermöglichen

Der Bereich liegt nördlich nach dem Stadtteil Wulfertshausen, östlich vor dem Stadtteil Heimathausen, südlich entlang des Bressuire-Rings und westlichen entlang der AIC25. In diesem Gebiet sind die Imker beziehungsweise Besitzer dazu verpflichtet, bei den Untersuchungen mitzuwirken, sonst droht eine Strafe. Die Untersuchungen werden von Vertretern des Veterinäramtes sowie dem Bienensachverständigen durchgeführt.

Der Erreger Paenibacillus larvae ist hochinfektiös, äußerst widerstandsfähig und kann über Jahre im Bienenmaterial, Honig und Wachs überleben. Bei einer verzögerten Durchführung der Untersuchungen bestünde die erhebliche Gefahr, dass sich der Erreger weiter in bislang unerkannte oder unbeprobte Bienenvölker ausbreitet und damit die Seuchensituation verschärft. (AZ)