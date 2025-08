Ampeln in Friedberg auf der B300 außer Betrieb

In Friedberg werden die Ampeln an den Kreuzungen der B 300 und Konradinstraße sowie B 300 und Zeppelinstraße modernisiert. Ziel der Maßnahme ist, die Anlagen an derzeitige und zukünftige Anforderungen anzupassen. Dafür müssen die Ampeln teilweise abgeschaltet werden. Im Fall der Konradinstraße betrifft das den Zeitraum von Montag, 4., bis Dienstag, 5. August. Die Ampel an der Kreuzung zur Zeppelinstraße folgt dann eine Woche später von Dienstag, 12., bis Mittwoch, 13. August. Das teilt das Staatliche Bauamt mit.

Neue Ampelanlagen ermöglichen zukünftig eine besser Überwachung

„Die Ampelanlagen werden zukünftig an eine Steuerungszentrale angeschlossen“, erläutert Christoph Eichstaedt, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Hierzu müssen die Steuergeräte demontiert, ausgetauscht und anschließend alle Kabel wieder angeschlossen werden.“ Die Arbeiten sowie die Überprüfung der Funktionsfähigkeit dauern etwa einen Tag. An der Ampel in der Zeppelinstraße wird zusätzlich ein Gelb-Blinker ergänzt, um die Aufmerksamkeit beim Linksabbiegen zu erhöhen.

Der Anschluss an die Steuerungszentrale ermöglicht es dem Staatlichen Bauamt, die Ampeln besser zu überwachen und bei eventuellen Störungen eingreifen zu können. So können frühzeitig Schwachpunkte oder Störungen identifiziert, Gegenmaßnahmen eingeleitet oder zentral auf einzelne Anlagen Einfluss genommen werden, um zum Beispiel situationsangepasste Signalprogramme zu schalten.

Icon vergrößern Wegen Modernisierungsarbeiten ist die Ampel an der Kreuzung von B 300 und Zeppelinstraße in Friedberg am 12. und 13. August außer Betrieb. Foto: Allen Xu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wegen Modernisierungsarbeiten ist die Ampel an der Kreuzung von B 300 und Zeppelinstraße in Friedberg am 12. und 13. August außer Betrieb. Foto: Allen Xu

Während den Arbeiten gilt die Straßenverkehrsordnung

Die Ampeln sind während den Arbeiten außer Betrieb. Es werden keine Baustellenampeln aufgestellt, daher gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). Aufgrund der Ferienzeit ist laut Staatlichem Bauamt mit weniger Verkehr und Fußgängern zu rechnen, sodass keine weiteren Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Die Kosten für den Austausch der beiden Steuergeräte belaufen sich auf circa 30.000 Euro und werden vom Bund übernommen. (AZ)