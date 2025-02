Andreas Regau ist für sechs Jahre Kommandant der Meringer Feuerwehr

Andreas Regau ist für weitere sechs Jahre als Kommandant an der Spitze der Meringer Feuerwehr. Für den 58-Jährigen ist dies die letzte Periode. „Ich mach das jetzt noch einmal und dann ist Schluss“, ist er sich sicher. Schluss ist für ihn schon in zwei Jahren bei seinem Hauptberuf. „Wenn ich 60 werde, höre ich als aktiver Berufsfeuerwehrmann auf.“ Doch Ruhestand kommt für ihn nicht infrage. „Dann habe ich mehr Zeit für Mering“, sagt er und lacht.

Unterstützt wird Regau in seinem Engagement von den beiden Stellvertreten Christian Kroner und Tobias Regau. Tobias ist Regaus Sohn und ebenfalls Berufsfeuerwehrmann.

Für die nächsten sechs Jahre kommt einiges auf die Feuerwehr Mering zu. „Wir müssen noch mehr in die Ausrüstung investieren, um auf Katastrophen, wie beispielweise Hochwasser, gut vorbereitet zu sein“, ist sich Regau sicher. Deshalb wird auch ein Teil des vom Kreis beschafften Wechsellader-Systems in Mering stationiert werden. Diese Wechsellader sind in Aindling, Aichach, Friedberg und Mering jeweils stationiert. „In Mering werden sie mit Container bestückt für Wasser, Hochwasserausrüstung und für Verkehrs- und Bahnunfälle“, erklärt Regau.

Neuwahlen bei der Feuerwehr Mering Christian Kroner (links) und Tobias Regau (rechts) wurden stellvertretende Kommandanten. Andreas Regau (Zweiter von rechts) ist wieder als Kommandant gewählt worden. Bürgermeister Florian Mayer gratulierte dem Führungsteam. Foto: Marktgemeinde Mering

Ganz vom Tisch ist für den Meringer Feuerwehrkommandant auch nicht das Thema First Responder. Wenn ein Notarzt oder Rettungswagen nicht innerhalb von zwölf Minuten vor Ort sein kann, unterstützt der First Responder mit einer professionellen Erstversorgung. Die bei der Feuerwehr gut ausgebildeten Ersthelfer übernehmen die Versorgung des Patienten, bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie ersetzen nicht den Notarzt oder den hauptamtlichen Rettungssanitäter. Diese Einheit wird zusätzlich alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Mering will seit 2018 diesen Dienst leisten. Es besteht bereits eine gut ausgebildete First-Responder-Gruppe. Doch der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF) verweigert die offizielle Zusage, weil bereits ein funktionierendes System vor Ort installiert sei. „Ich bleibe an diesem Thema dran und werde mich um weitere Unterstützung bemühen“, verspricht Regau.

Gut aufgestellt ist die Feuerwehr Mering beim Nachwuchs. „Auch heuer haben wir wieder eine neue Gruppe mit 16 Nachwuchskräften, die gerade anfangen“, freut sich Regau. Dies sei nicht selbstverständlich. „Es wird immer schwerer Beruf und Ehrenamt miteinander zu verbinden“, weiß Regau. Denn Feuerwehrmann oder -frau sei man nicht nur auf dem Papier. „Als Aktiver muss man regelmäßig an den Übungen teilnehmen und die Spezialtrainings absolvieren“, so Regau. Gerade wenn man zur Arbeit pendeln müsse, sei das nicht immer leicht, sich am Abend noch zur Übung aufzuraffen. Gemeinsam mit Baierberg sind insgesamt 135 Aktive ehrenamtlich engagiert. „Und alle sind gut dabei und engagieren sich“, lobt Regau. Wie wichtig eine gute Ausbildung sei, würden die jüngsten Einsätze bei Hagelunwetter, Großbränden und Hochwasser zeigen.

Regau wurde in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in seinem Amt bestätigt.