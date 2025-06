Sängerin Aneta Rathgeber ist mit drei neuen Bands zu hören

Die Meringerin Aneta Rathgeber hat sich in im Dachgeschoss ihres Hauses einen Übungsraum mit Mikrofon und Tonanlage eingerichtet. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit in Augsburg und ihrer Rolle als Mutter liebt sie ihr Hobby als Sängerin. Kürzlich begeisterte sie mit dem Duo „Aneta und Stefan“ das Publikum im Club 20 in Friedberg. Sie freut sich auf weitere Auftritte im Landkreis Aichach-Friedberg.

15 Jahre war sie Sängerin der Tom-Lorenz-Band

In ihrem kleinen „Studio“ probt sie für die Auftritte mit ihren Bands oder als Solistin für Trauungen und Taufen. Seit frühester Kindheit spielt die Musik in ihrem Leben eine wichtige Rolle. An der Wand hängt eine goldene Schallplatte, die ihr ihre frühere Band Splash zum Geburtstag schenkte. Daneben befindet sich ein Foto der Tom-Lorenz-Band, in der sie 15 Jahre als Sängerin mitwirkte. Jetzt hat sie nicht nur ein Duo und ein Trio gegründet, sondern ist auch Mitglied in der Partyband „Magic Dream“.

Schon bei der Tausendjahrfeier in Mering im Herbst 2022 war Aneta Rathgeber als Sängerin mit Stefan Kretschmer am Klavier zu hören. Sie musizierte mit ihm viele Jahre in der Band Splash. Das Repertoire des neuen Duos umfasst „Popmusik für die Seele“ aus den 80er, den 90er Jahren, aber auch Evergreens von den Beatles, ABBA, oder bekannte Lieder wie „That’s what friends are for“, „Raindrops are falling on my head“, „Girl from Ipanema“, „Moon River“. „Die Stimmung im vollbesetzten Club 20 war super. Die Leute klatschten mit und forderten Zugaben“, freut sich Aneta. Sie hatten für diesen Fall „Auf uns!“ von Andreas Bourani und „Thank you for the music“ von ABBA vorbereitet.

Mit ihrem Gesang finanzierte sie sich das Jurastudium

Schon sehr früh begeisterten sich Aneta und Stefan für Musik. Aneta sang als Fünfjährige mit ihren Eltern bei privaten Feiern mit, später trat sie dem Schulchor und dem Kammerchor mit ihrer Sopranstimme bei. Sie absolvierte eine kurze Ausbildung bei einer Opernsängerin. Ihr Musiklehrer verwies sie mit 16 Jahren an einen Mitschüler, der eine Band gründen wollte. Diese begeisterte vier Jahre lang mit den von ihr selbst geschriebenen Liedern im Hip-Hop und Dancefloor Stil in der Augsburger Tanzschule Trautz & Salmen. Sie verdiente sich durch ihre Partybands ihr Jurastudium. Stefan begleitet sie jetzt im „Top Duo für die Seele“ mit seinem professionellen Klavierspiel. Am 8. November werden sie beim Jubiläumsfest „10 Jahre Bündnis Nachhaltiges Mering“ nachmittags im Ludwigpark zu hören sein.

Info: Das Duo kann über die E-Mail-Adresse hundertweizen@googlemail.com. gebucht werden.