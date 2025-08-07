Icon Menü
Stammtisch in Aichach: Hier treffen sich Menschen aus der LGBTQ-Community

Aichach-Friedberg

„Solche wollen wir hier nicht“: So kämpfen queere Menschen auf dem Land gegen Diskriminierung

Einmal im Monat kommen queere Menschen aus dem ganzen Landkreis in Aichach zusammen. Sie reden über blöde Sprüche, Diskriminierung und die Angst vor dem Outing.
Von Jonathan Lyne
    Sie treffen sich einmal im Monat in Aichach zum Stammtisch: Ben, Kathrin, Julia, Melanie, Pauley und Kathi (von links).
    Sie treffen sich einmal im Monat in Aichach zum Stammtisch: Ben, Kathrin, Julia, Melanie, Pauley und Kathi (von links). Foto: Jonathan Lyne

    Wenn sich Kathrin, Lisa, Ben und die anderen einmal im Monat zum Stammtisch in Aichach treffen, darf eines nicht fehlen. „Der Aufreger der Woche“, so nennen sie es. Jeder und jede kann dann erzählen, was er oder sie in den vergangenen Wochen erlebt hat. Es geht um unangenehme Blicke, um unangemessene Bemerkungen, um Anfeindungen. Für Kathrin, Lisa, Ben und die anderen gehört all das zum Alltag. Sie haben eines gemeinsam: Sie sind queer.

