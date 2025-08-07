„Solche wollen wir hier nicht“: So kämpfen queere Menschen auf dem Land gegen Diskriminierung

Wenn sich Kathrin, Lisa, Ben und die anderen einmal im Monat zum Stammtisch in Aichach treffen, darf eines nicht fehlen. „Der Aufreger der Woche“, so nennen sie es. Jeder und jede kann dann erzählen, was er oder sie in den vergangenen Wochen erlebt hat. Es geht um unangenehme Blicke, um unangemessene Bemerkungen, um Anfeindungen. Für Kathrin, Lisa, Ben und die anderen gehört all das zum Alltag. Sie haben eines gemeinsam: Sie sind queer.
Aichach-Friedberg
