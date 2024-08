Musiksommer: Weltstar Angela Denoke ist verliebt in Friedberg

Frau Denoke, Sie waren 2006 erstmals zu Gast im Friedberger Musiksommer, was verbinden Sie mit diesem damaligen Auftritt?

ANGELA DENOKE: Es war wirklich etwas Besonderes für mich, weil ich mich in einer damals für mich völlig neuen musikalischen Welt ausprobieren konnte und außerdem wunderbare Menschen kennengelernt habe, mit denen mein Mann und ich inzwischen in tiefer Freundschaft verbunden sind. Natürlich sind die Atmosphäre, die so sehr engagierten und herzlichen „Möglichmacher“ und das tolle Publikum die Garanten dafür, dass man nicht lange zögert, wenn man wieder eingeladen wird, am Musiksommer teilzunehmen.

Dieses Jahr wird es – nach längerer Pause - Ihr vierter Auftritt in Friedberg sein. Was hat Sie motiviert, wieder einmal Jazz zu machen?

DENOKE: Seit dem ersten Konzert in Friedberg sind einige der Musiker und ich ja mit verschiedenen Programmen an vielen Orten aufgetreten. Insbesondere Tal Balshai, Norbert Nagel und ich haben zusammen eine eigene musikalische Sprache entwickelt, in der jazzige Elemente einen Platz haben. Jetzt freue ich mich darauf, mit dieser größeren Musikergruppe wieder für mich Neues zu entdecken.

Mittlerweile sind Sie ja sehr erfolgreich als Opern-Regisseurin engagiert, wie viel Zeit bleibt Ihnen für Ihre Auftritte?

DENOKE: Meine Regie -Arbeiten und meine Auftritte als Sängerin halten sich die Waage und außerdem genieße ich inzwischen auch meine freien Zeiten nach so vielen fast überfüllten Jahren.

Worauf freuen Sie sich in den Friedberger Tagen?

DENOKE: Ich freue mich immer aufs Musizieren, mit Freunden noch umso mehr! Und natürlich freue ich mich gemeinsam mit meinem Mann auf ein paar schöne Tage in Friedberg, wo man sich so willkommen fühlt, und das eine oder andere gute Glas Wein… (AZ)

Termin: Jazz-Konzert am Samstag, 24. August, 19.30 Uhr in Rothenberghalle. Karten unter Telefon 0821 609299 oder mail: info@friedberger-musiksommer.de