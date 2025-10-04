Mordversuch im Schulhof: Warum der Unterricht trotzdem weitergeht

An den Schulen Friedbergs wird es am Montag kein normaler Wochenstart nach einem sonnigen Herbstwochenende werden. Zwei Schüler der Mittelschule mussten nach der mutmaßlichen Hammer-Attacke am Donnerstag verletzt ins Krankenhaus, ein ehemaliger Schüler ist in Untersuchungshaft. Daher werden sich am Montag noch vor Schulbeginn Lehrkräfte, Polizei und Schulamt zu einer Lagebesprechung zusammensetzen. In dieser Situation geht es nicht nur um Ermittlungen der Polizei, sondern auch darum, Schülerinnen und Schüler aufzufangen. Schulamtsdirektorin Carola Zankl erläutert, warum man gerade deshalb den Unterricht nach dem mutmaßlichen Mordversuch nicht abgebrochen hat und wie die Betreuung der Betroffenen an der Mittelschule und der benachbarten Grundschule ablief.

