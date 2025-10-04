Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Angriff auf zwei Jugendliche an Friedberger Schule: Mitschüler erhalten psychologische Betreuung

Friedberg

Mordversuch im Schulhof: Warum der Unterricht trotzdem weitergeht

Nach dem mutmaßlichen Angriff eines 15-Jährigen auf zwei Schüler im Pausenhof der Friedberger Mittelschule werden die Kinder und Jugendlichen von Psychologinnen betreut.
Von Ute Krogull
    • |
    • |
    • |
    Der Pausenhof der Mittelschule Friedberg war bis zum Donnerstagnachmittag abgeriegelt. Polizei, Sanitäter und Kriseninterventionsteams waren vor Ort.
    Der Pausenhof der Mittelschule Friedberg war bis zum Donnerstagnachmittag abgeriegelt. Polizei, Sanitäter und Kriseninterventionsteams waren vor Ort. Foto: Christoph Bruder

    An den Schulen Friedbergs wird es am Montag kein normaler Wochenstart nach einem sonnigen Herbstwochenende werden. Zwei Schüler der Mittelschule mussten nach der mutmaßlichen Hammer-Attacke am Donnerstag verletzt ins Krankenhaus, ein ehemaliger Schüler ist in Untersuchungshaft. Daher werden sich am Montag noch vor Schulbeginn Lehrkräfte, Polizei und Schulamt zu einer Lagebesprechung zusammensetzen. In dieser Situation geht es nicht nur um Ermittlungen der Polizei, sondern auch darum, Schülerinnen und Schüler aufzufangen. Schulamtsdirektorin Carola Zankl erläutert, warum man gerade deshalb den Unterricht nach dem mutmaßlichen Mordversuch nicht abgebrochen hat und wie die Betreuung der Betroffenen an der Mittelschule und der benachbarten Grundschule ablief.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden