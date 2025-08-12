Anmeldung für das Ferienprogramm in Merching startet

In den Sommerferien warten in Merching in diesem Jahr 53 Programmpunkte für Kinder und Jugendliche von drei bis 18 Jahren – darunter als Besonderheit erstmals die Ministadt. Die Anmeldung startet online am 30. Juni ab 18 Uhr und endet am 6. Juni um 18 Uhr. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Programmpunkte zusammengefasst.

Für die Ministadt bewarb sich Natalie Lang als Jugendbeauftragte für Merching. Der Kreisjugendring hat mit dem Förderverein Juki und dem Familienstützpunkt Süd das pädagogische Konzept erstellt. Bei der Ministadt geht es darum, Demokratie zu erleben. Alltägliche Prozesse einer Gesellschaft finden statt, man muss etwa arbeiten, um Geld zu verdienen und sich eine frische Waffel kaufen zu können. Es gibt auch Strukturen wie in einem richtigen Ort: So wird ein Bürgermeister unter den Kindern gewählt und auch eine kleine Gerichtsverhandlung wird stattfinden. Es geht zu wie in einer richtigen Stadt. Wer mitmachen will, hat vom 4. bis 8. August die Gelegenheit. Am Ende findet ein gemeinsames Fest mit den Eltern statt.

Bei der Nachtwanderung können Kinder Spannendes erfahren

351 begeisterte Kinder waren letztes Jahr beim Ferienprogramm in Merching dabei – und diese Zahl würden die Jugendbeauftragten Lang und Simon Greipel gerne übertreffen. Das Programm, das von den Gruppierungen und Ehrenamtlichen der Gemeinde getragen wird, bietet schon für die Kleinen ab drei Jahren vom Besuch auf dem Bauernhof oder bei der Feuerwehr bis zum Mini-Musical verschiedene Angebote.

Sportbegeisterte dürfen sich über neue Programmpunkte wie Waldklettern, aber auch Volkstänze freuen. Wieder dabei sind Schnupperkurse für unter anderem Tennis, Turnen oder Reiten, Schnupperfliegen mit Modellflugzeugen, ein Fahrradtraining oder die Spaßolympiade für die Kleinsten. Auch Kreative können sich austoben: Nähen, Basteln und Töpferns sowie verschiedene Malkurse von Acryltechnik bis Comiczeichnen sind im Angebot. Der Leseclub bietet neben „Pen and Paper“-Abenteuern einen Heldinnen-Podcast an.

Die jüngsten Kursleiterinnen Hanna Spicker und Paula Harth, die den JuKi vertreten, zeigen, wie man T-Shirts, Tassen oder Taschen mit Farbe verschönert. Wer lieber kocht oder seine Kreativität am Computer auslebt, ist hier ebenfalls genau richtig. Auch rund um das Thema Wasser ist einiges geboten: Angeln, Wasserrutschen, Segeln oder mit dem LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) beobachten, was am Wasser alles los ist. Ein besonderer Tipp ist die Nachtwanderung durch Merching, bei der man paar spannende Geschichten über den Ort erfahren kann.

Freiluftkino öffnet wieder auf dem Schulhof in Merching

Heuer gibt es außerdem wieder kleine Fahrten etwa zum Skyline-Park, wo man so lange mit der Achterbahn oder den anderen Fahrgeschäften fahren kann wie man möchte. Wer sich für Verkehr, Oldtimer und Technik interessiert, kann sich für einen Besuch im Verkehrsmuseum des Deutschen Museums eintragen. Der Bund Naturschutz lädt zu einer Fahrt in den Waldpavillon nach Augsburg und bietet auch ein dreitägiges Projekt an, bei dem man einen Schuhkarton als Ruheplatz für verschiedene Tiere gestalten kann.

Neu dabei ist in diesem Jahr das Pizzabacken am Lagerfeuer, das die Pfadfinder entfachen. Zur Freude vieler öffnet wieder das Freiluftkino im Schulhof, das in diesem Jahr am 8. und 9. August mit „Elemental“ und „Die Schöne und das Biest“ stattfinden wird. Zwar sind am 25. Juli noch nicht Sommerferien, aber die „Dreamdance Party“ von 14 bis 17 Uhr in Schmiechen ist mit Sicherheit ein Vorgeschmack für alle zwischen zehn und 14 Jahren, die die Ferien kaum erwarten können.