Schwarzbau in Schmiechen? Eine Anwohnerin wehrt sich

Heike Themel aus Schmiechen wehrt sich gegen einen „Schwarzbau“, wie sie es nennt: „Seit rund einem Jahr versuche ich hier eine Monteurunterkunft zu verhindern, welche in meinem unmittelbaren Nachbarhaus errichtet werden soll, beziehungsweise per Schwarzbau auch wird.“ Direkt am Nebengrundstück in der Fuggerstraße wurde ein Zweifamilienhaus verkauft. Die neue Eigentümerin habe zwei Einzelgaragen zum Wohnhaus umgebaut, die Wohnungen zu Monteurunterkünften umfunktioniert und den Keller ausgeschachtet, um maximalen Raum für Vermietungen zu schaffen.

