Peter Feile in den Ehrenrat der AWO Schwaben berufen

Nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidium des AWO-Bezirksverbands Schwaben ist Peter Feile, langjähriger Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Friedberg, früherer stellvertretender Landrat und Ehrenbürger der Stadt Friedberg, in den Ehrenrat des schwäbischen Bezirksverbands berufen worden. Feile ist eine prägende Persönlichkeit der Arbeiterwohlfahrt in Schwaben.

Fast drei Jahrzehnte – von 1996 bis zu seinem Ausscheiden im April 2025 – war er Mitglied im Präsidium des Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverbands Schwaben (AWO Schwaben), nun wurde er in den Ehrenrat des Bezirksverbands berufen. „Peter Feile hat sich durch seinen unermüdlichen Einsatz um die AWO Schwaben verdient gemacht. Fast 30 Jahre hat er voller Leidenschaft und Herz als ehrenamtliches Präsidiumsmitglied den Verband mitgestaltet. Dieses außergewöhnliche Engagement verdient höchste Anerkennung“, sagt AWO-Präsidentin Brigitte Protschka voller Wertschätzung.

Peter Feile aus Friedberg ist in der Arbeiterwohlfahrt Schwaben sehr engagiert

„Es ist großartig, wenn jüngere Engagierte in unsere Führungsgremien einsteigen. Aber wir schätzen auch Wissen und Netzwerke erfahrener AWO-Präsidiumsmitglieder wie Peter Feile, von dem ja auch die „Jungen“ profitieren können. Mit der Gründung des Ehrenrates haben wir nun ein Gremium, mit dem nicht nur Verdienste gewürdigt werden, sondern auch Wissen weitergetragen werden kann“, sagt Protschka. Der Ehrenrat kann in seiner beratenden Funktion Stellungnahmen zu verbandlich wichtigen Fragen oder zu konfliktbefangenen Angelegenheiten wichtige Hinweise geben.

Peter Feile setzte sich unter anderem für eine stärkere Vernetzung der Hans-Weinberger-Akademie der AWO ein, die Fort- und Weiterbildungen für Erziehungs- und Pflegeberufe anbietet. Außerdem kümmerte er sich um die Ausgestaltung der Ferienprogramme und intensivierte in diesem Zug auch die Kontakte zur Volkshilfe Österreich, dem Pendant zur deutschen AWO, um grenzübergreifende Projekte voranzutreiben.

Für seine Verdienste erhielt er bereits vor einigen Jahren die Goldene Verdienstspange, die höchste Auszeichnung der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt. ER sagt: „Die Berufung in den Ehrenrat ist etwas ganz Besonderes. Es zeigt, dass die Arbeit und das Engagement, das man ehrenamtlich in den Verband einbringt, auch wertgeschätzt wird. Dies ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit anderen AWO-Mitgliedern diesem Gremium anzugehören.“ (AZ)