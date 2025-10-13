26-Jähriger wird von 600 Kilo schwerem Silage-Ballen überrollt

Einen schweren Arbeitsunfall in der Landwirtschaft meldet die Polizei Friedberg. Am Sonntagnachmittag wurde ein 26-jähriger Landwirt von einem 600 bis 700 Kilogramm schweren Silage-Ballen überrollt. Er hatte die Ballen gegen 15.30 auf einem Feld nahe der Straße gepresst, die von Rohrbach Richtung Bachern führt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte er einen Silage-Ballen in die richtige Position schieben. Wegen der Hanglage rollte der Ballen jedoch los und überrollte den Mann. Dieser schaffte es trotzdem noch, mit seinem Handy Hilfe zu rufen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht werden. Laut Polizei erlitt er nach erstem Stand eine Unterkühlung, eine Thoraxverletzung (Brustkorb) und eine Verletzung der Lendenwirbelsäule. Diese Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich. (AZ)