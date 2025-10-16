Beim Bürgerhaus in Derching gibt es gute und schlechte Nachrichten

Bei den Umbauarbeiten im Bürgerhaus in Derching haben Arbeiter im Treppenhaus Asbest gefunden. Wie groß die Auswirkungen sind, ist aktuell noch unklar. „Die Untersuchung, wie es genau aussieht, läuft derzeit“, erklärte Friedbergs Bürgermeister, Roland Eichmann. Dennoch war die Stimmung am Montagmorgen im Rathaus gut. Das hatte mit dem Besuch von Christian Kreye vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) zu tun.

122.500 Euro Fördermittel für das Bürgerhaus in Derching vom ALE Schwaben

Er brachte nämlich gute Neuigkeiten mit: Der Umbau des Bürgerhauses in dem Friedberger Stadtteil wird finanziell mit Mitteln in Höhe von 122.500 Euro von Bund und Land gefördert. Die Gesamtkosten schätzt Eichmann auf 600.000 Euro. Durch den Schadstofffund könne man es derzeit nicht ganz genau sagen. „Der Umbau ist die zentrale Maßnahme des Innenentwicklungskonzepts“, so Kreye. „Es freut uns sehr, dass solche Konzepte nicht einfach in der Schublade landen.“

Das hat in Derching durchaus Zeit beansprucht. Denn die Bürgerbeteiligung fiel mitten in die Corona-Pandemie. „Das hat uns Jahre gekostet“, sagte Bürgermeister Eichmann. Doch am Ende mit einem guten Ergebnis: Im Obergeschoss entsteht ein großer Mehrzweckraum, der für die Bürgerinnen und Bürger und die Vereine viele Nutzungen ermöglicht. Unter anderem die Waldhornschützen sollen endlich wieder im eigenen Stadtteil schießen.

Icon vergrößern Sie alle waren bei der Übergabe des Förderbescheids im Friedberger Rathaus dabei und freuten sich über das Projekt: (von links) Marina Jakob (Landtagsabgeordnete FW), Peter Tomaschko (Landtagsabgeordneter CSU), Simone Strohmayr (Landtagsabgeordnete SPD), Christian Kreye (Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben), Roland Eichmann (Bürgermeister Friedberg), Michael Sedlmeyr (Ortssprecher Derching) und Reinhold Dendorfer (Finanzreferent Friedberg). Foto: Marina Wagenpfeil Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sie alle waren bei der Übergabe des Förderbescheids im Friedberger Rathaus dabei und freuten sich über das Projekt: (von links) Marina Jakob (Landtagsabgeordnete FW), Peter Tomaschko (Landtagsabgeordneter CSU), Simone Strohmayr (Landtagsabgeordnete SPD), Christian Kreye (Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben), Roland Eichmann (Bürgermeister Friedberg), Michael Sedlmeyr (Ortssprecher Derching) und Reinhold Dendorfer (Finanzreferent Friedberg). Foto: Marina Wagenpfeil

Dafür werden die Räumlichkeiten zurückgebaut. Es entsteht ein Durchbruch zwischen der „Alten Schule“ und der ehemaligen Volksschule. Zudem werden Barrieren abgebaut, wenngleich ein Aufzug aus Kostengründen noch zurückgestellt wurde. Einige Arbeiten erbringen die Derchinger selbst. „Die Entwicklung im ländlichen Raum gelingt dann, wenn sich die Bürger und Bürgerinnen beteiligen“, sagte auch Kreye.

Derchinger Ortssprecher freut sich über das erfolgreiche Projekt im Rahmen des Entwicklungskonzepts

Zu der Übergabe waren gleich drei Landtagsabgeordnete gekommen: Peter Tomaschko (CSU), Marina Jakob (FW) und Simone Strohmayr (SPD). Sie alle betonten, wie wichtig derartige Treffpunkte für die Dorfgemeinschaft und Demokratieförderung sind. Der Derchinger Ortssprecher Michael Sedlmeyr bedankte sich im Anschluss für die netten Worte, „aber vor allem für die Taten“. Die Widerstände gegen das Projekt seien sowohl im Ort als auch im Stadtrat zu Beginn spürbar gewesen. „Am Anfang haben einige gesagt, dass das eh nichts bringe.“ Nun gebe es den Beweis, dass eben schon etwas passiere.

Informationsveranstaltung zur Dorferneuerung in Derching Am Mittwoch, 22. Oktober, 19 Uhr, findet in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule (Liebfrauenplatz 7) eine Veranstaltung statt, bei dem über das Entwicklungskonzept, die Bauarbeiten am Bürgerhaus, die Förderung von privaten Baumaßnahmen und einen Ausblick gesprochen wird.