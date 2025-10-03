Die Attacke im Schulhof trifft Friedberg ins Mark

Die Attacke auf dem Pausenhof trifft Friedberg ins Mark. Die meisten Menschen haben irgendeine Verbindung zur Mittelschule, kennen jemanden, der die Tat mitverfolgen musste, auch der mutmaßliche Täter, der mit einem Hammer zugeschlagen haben soll, und die beiden Opfer leben hier. Friedberg ist aber auch in seinem Selbstverständnis getroffen, als Stadt mit gutem Zusammenhalt, mit wenig Aggression.

