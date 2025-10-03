Icon Menü
Attacke in Friedberger Schule: Die Stadt ist erschüttert - doch sie beweist auch Stärke

Kommentar

Die Attacke im Schulhof trifft Friedberg ins Mark

Nach einem Angriff auf zwei Schüler ist ein 15-Jähriger wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. So ein Ereignis erschüttert. Doch mitten in dieser Situation zeigten sich Stärken.
Ute Krogull
Von Ute Krogull
    • |
    • |
    • |
    Großeinsatz nach Angriff im Pausenhof: Am Donnerstag war in Friedberg starke Polizeipräsenz vor Ort.
    Großeinsatz nach Angriff im Pausenhof: Am Donnerstag war in Friedberg starke Polizeipräsenz vor Ort. Foto: Jason Tschepljakow, dpa

    Die Attacke auf dem Pausenhof trifft Friedberg ins Mark. Die meisten Menschen haben irgendeine Verbindung zur Mittelschule, kennen jemanden, der die Tat mitverfolgen musste, auch der mutmaßliche Täter, der mit einem Hammer zugeschlagen haben soll, und die beiden Opfer leben hier. Friedberg ist aber auch in seinem Selbstverständnis getroffen, als Stadt mit gutem Zusammenhalt, mit wenig Aggression.

