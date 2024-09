Es ist nur ein Schritt über die Stadt- bzw. Landkreisgrenze, doch zwischen dem Zustand der Schulen in Augsburg und dem Wittelsbacher Land liegen Welten. Von jeher stehen die Bildungseinrichtungen ganz oben auf der Prioritätenliste von Landkreis und Kommunen - auch in finanziell schwierigen Zeiten. Das zahlt sich jetzt, in Zeiten des Lehrermangels, doppelt aus.

