Trennungsschmerzen auf dem Flohmarkt

Plus Ein Trödelmarkt ist immer auch ein Anlass, sich von Dingen zu trennen, die man nicht mehr braucht. Doch wer entscheiden, was wirklich weg kann.

In Kissing findet noch diese Woche ein Flohmarkt für Kindersachen statt. Und auch in Mering geht es am Samstag beim Flohmarkt des SPD sicherlich wieder rund. Das ist doch eine gute Gelegenheit, sich auf den Weg hoch zum Dachboden oder in die Tiefen des eigenes Kellers zu machen und nachzusehen, von welchen Dingen man sich trennen könnte.

Ein Flohmarkt ist immer eine gute Gelegenheit, sich von Dingen zu trennen, die man nicht mehr braucht. Foto: Adi Ballerstedt (Symbolbild)

Flohmarkt-Erfahrungen: Wer will heute noch die CD-Sammlung?

Die umfangreiche Bulldog-Sammlung der Buben fällt als Erstes ins Auge. Sie sind fein säuberlich in Plastikkisten verstaut und könnten mit nur einem Griff ins Auto gepackt werden. "Die rührst du mir nicht an", höre ich die mittlerweile tiefe Stimme meines Großen. Also gut, heben wir sie noch weitere Jahre auf. Doch mit dem Hinweis an den bald 21-Jährigen versehen: "Sobald du ausziehst, nimmst du die aber mit."

