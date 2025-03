Zuckerfrei in die Fastenzeit – bis zum nächsten Schlupfloch

Jetzt heißt es wieder den Gürtel enger schnallen. Die nächsten 40 Tage ist Fastenzeit. Also nichts mehr mit Kuchen, Keksen und Knabbereien. Dabei ist es doch gerade diese Nervennahrung, die einen durch den Tag rettet. Da sind die kleinen Ärgernisse im Alltag, darauf einen Schokoriegel. Die Kinder streiten sich wieder, was soll ich mich ärgern, dann lieber ein paar Gummibärchen vertilgen. Und was spricht schon dagegen, abends zum Glas Wein ein paar Erdnüsschen zu verdrücken, wenn der Krimi im Abendprogramm so spannend ist. Doch damit ist jetzt erstmal Schluss.

Eva Weizenegger

Fastenzeit

fasten