Bauarbeiten nach Lkw-Unfall: Mehrere Kilometer Stau auf A8 Richtung Stuttgart

Auf der A8 Richtung Stuttgart kommt es zwischen Friedberg und Augsburg Ost aktuell zu Staus. Grund sind Reparaturarbeiten an der Leitplanke. Die Arbeiten dauern noch an.

Den ganzen Mittwoch staut es sich immer wieder bis zu vier Kilometer lang auf der A8 zwischen der Ausfahrt Friedberg und der Ausfahrt Augsburg Ost. Der Grund sind Reparaturarbeiten im Zuge eines Unfalls. Noch bis in die späten Abendstunden dauern die Tätigkeiten auf dem rechten Streifen in Fahrtrichtung Stuttgart an.

Vor wenigen Tagen kollidierte ein Lkw mit der Leitplanke. Aus Sicherheitsgründen muss der Schaden an der Leitplanke ausgebessert werden, teilt die Autobahnpolizei Gersthofen auf Nachfrage mit. Die Bauarbeiten starteten am Mittwoch um 9.30 Uhr und dauern noch bis ca. 22 Uhr an. (sry-)