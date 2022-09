Augsburg/Mering

18:00 Uhr

Raubüberfall in Mering: Zwei weitere Angeklagte stehen vor Gericht

Im März 2021 hatte das Verbrecher-Trio ein Ehepaar in Mering überfallen und beraubt. Einer der Männer wurde bereits verurteilt, jetzt stehen zwei weitere Beteiligte vor Gericht.

Plus Einbrecher hielten ein Ehepaar über Stunden gefangen und erbeuteten Uhren und Schmuck für 100.000 Euro. Wie die Justiz auf die Spur der Männer kam und was ihnen droht.

Von Michael Siegel

Für die Einbrecherbande muss es geklungen haben, wie die Sage vom Schatz aus dem legendären El Dorado: Eimer voller Gold stünden in der Garage, zudem seien ein Tresor im Haus und wertvolle Schmuckstücke. Das Trio stieg darum mitten in der Nacht in das Haus eines Meringer Ehepaars ein, hielt die beiden über Stunden gewaltsam fest und durchsuchte sämtliche Räume nach Wertsachen. Einer der drei Männer, ein 42-Jähriger, wurde wegen schweren Raubes bereits zu sechs Jahren Haft verurteilt, jetzt müssen sich ein 38-Jähriger als mutmaßlicher Mittäter und ein 27-Jähriger als Tippgeber vor dem Landgericht Augsburg verantworten.

