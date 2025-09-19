Augsburger Straße in Friedberg wird gesperrt

Ab Montag, 22. September, ist die Augsburger Straße in Friedberg in dem kurzen Abschnitt zwischn der Ampel an der Kreuzung Augsburger- und Afrastraße und der Einfahrt zum Segmüller beziehungsweise zum Fachmarktzentrum voll gesperrt. Wie die Stadt Friedberg mitteilt, werden dort die Gasleitungen saniert. Zudem wird die Asphalt- und Gehwegdecke erneuert. Die Sperrung dauert bis Mitte Oktober an.

Die Zufahrten zum Segmüller und dem Fachmarktzentrum bleiben von der B300 kommende weiterhin möglich. Zur Tankstelle und den Supermärkten kommt man während der Sperrung nur über die Afrastraße. Die Umleitungsstrecke für den überörtlichen Verkehr erfolgt über die Afrastraße, Röntgenstraße, Chippenham Ring, Augsburger Straße und B300.

Buslinien 200, 201 und 202 sind von der Sperrung in der Augsburger Straße betroffen

Der öffentliche Nahverkehr wird in dieser Zeit großräumig umgeleitet. Betroffen sind die Buslinien 200, 201 und 202, die während der Bauarbeiten die Haltestelle „Unterm Berg“ nicht anfahren können. Ersatzweise werden der Gerberweg sowie eine Ersatzhaltestelle in der Röntgenstraße nahe Kreisverkehr angefahren. Bei der Linie 202 entfällt auch die Haltestelle am Gerberweg. Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz, unter der Telefonnummer 0821/157000 oder mit der App „meinAVV“. (AZ)