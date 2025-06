Aus der Backstube in die Kita: Quereinsteigerin ist wie verwandelt

In den vergangenen drei Jahren hat sich Anja Abdallah verändert, finden ihre Kinder. „Mama, man merkt dir an, dass du entspannter bist“, haben sie ihr gesagt. Die 45-Jährige sei heute weniger gestresst, seltener genervt als früher. Der Grund für die Veränderung: Abdallah macht als Quereinsteigerin seit knapp drei Jahren eine Teilzeitausbildung zur pädagogischen Hilfskraft im Integrativen Kinderhaus Kapellenberg in Mering – nachdem sie zuvor 13 Jahre lang in einer Bäckerei gearbeitet hatte. Wie kam es zu diesem eher ungewöhnlichen Wechsel? Und fiel ihr die Umstellung schwer?

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis