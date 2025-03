Von Verkauf bis Optiker: Hop&Job ist erste Ausbildungsmesse in Kissing

Mit dem Bus in die Betriebe geht es bei der ersten Kissinger Ausbildungsmesse Hop&Job am Samstag, 29. März. Interessierte Jugendliche und ihre Eltern können sich direkt in den Firmen informieren. Verschiedenste Unternehmen beteiligen sich mit einem vielfältigen Angebot möglicher Ausbildungsberufe.

Organisiert wird dieses neue Projekt von der Gemeinde Kissing in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbeverein Handwerk Handel Kissing (HHK). „Ich bekomme immer wieder mit, dass die Firmen Schwierigkeiten haben, Auszubildende zu finden - so kam mir die Idee“, erzählt Ulrike Karsten, die in der Kissinger Verwaltung für Veranstaltungen zuständig ist. Rudolf Kandler kennt als Vorsitzender des HHK den Fachkräftemangel, der vielen Betrieben zu schaffen macht, und war daher sofort dabei.

Die Grundidee von Hop&Job ist, dass sich die Firmen direkt an ihren Standorten vorstellen. „Dadurch bekommen die Jugendlichen einen viel besseren Eindruck, was sie in einem Beruf erwartet - und für die Betriebe ist es weniger Aufwand, als wenn sie sich mit einem Stand bei einer Ausbildungsmesse präsentieren“, erklärt Karsten. Auftakt der Veranstaltung ist um 10 Uhr am Kissinger Rathausplatz mit einer kurzen Begrüßung von Bürgermeister Reinhard Gürtner und HHK-Vorsitzendem Kandler.

Jede halbe Stunde startet eine neue Tour zu den Betrieben in Kissing

Gegen 10.15 Uhr startet dort die erste Tour in die Betriebe. Es funktioniert wie bei den Touristenbussen in berühmten Städten: Die Passagiere können bei jeder Firma, die sie interessiert, aussteigen und dann mit einem späteren Bus weiterfahren. Zwei Busse sind an dem Tag im Einsatz - jede halbe Stunde startet eine neue Runde, die letzte um 16 Uhr.

Die Tour ist vielseitig. „Wir haben eine tolle Auswahl an Gewerbe: von Büro, über den Verkauf bis zur technischen Ausbildung ist alles dabei. Da sind wir schon gut aufgestellt“, freut sich Bürgermeister Reinhard Gürtner. Mit der Messe will die Gemeinde die örtlichen Betriebe fördern, erklärt er. Die Job&Hop-Messe soll ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender werden. Ulrike Karsten hofft, das Angebot über die Jahre weiter auszubauen.

Icon Vergrößern Rudolf Kandler (HHK) und Ulrike Karsten (Gemeinde Kissing) hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher bei der ersten Hop&Job-Messe. Foto: Gönül Frey Icon Schließen Schließen Rudolf Kandler (HHK) und Ulrike Karsten (Gemeinde Kissing) hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher bei der ersten Hop&Job-Messe. Foto: Gönül Frey

Elf Ausbildungsbetriebe in Kissing stellen sich bei Messe vor

Auch für heuer dürfen sich Kurzentschlossene gerne noch melden per E-Mail an Ulrike.Karsten@kissing.de. Verbindlich zugesagt haben elf Firmen. Darunter ist der Kissinger V-Markt, der Verkäufer, Einzelhandelskaufleute und Metzgereifachverkäuferinnen ausbildet. Optik&Akustik Ellwein informiert über den Werdegang zum Optiker und zur Akustikerin. Metallbau Lonigro sucht Lehrlinge im Bereich Metallbauer Konstruktionstechnik. Angefahren werden außerdem die Antonius-Apotheke, das Ingenieur-Büro Arnold-Consult, Auto Sturm, das Seniorendomizil Haus Gabriel, Elektrotechnik Magherusan, Heisserer Bau, die Johanni-Piraten und die Spenglerei Roth. Die Gemeinde Kissing ist selbst auch vertreten: Sie bildet Verwaltungsfachangestellte aus. Die vollständige Übersicht der Betriebe mit den dort angebotenen Ausbildungsberufen ist auf der Internetseite der Gemeinde Kissing zu finden.

Besucherinnen und Besucher können bei der Hop&Job zwischen 10 und 16 Uhr spontan vorbeischauen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Am Rathausplatz bietet Jutta Aichmüller vom Familienstützpunkt Süd Tipps und einen Bewerbungscheck an. Jugendliche können ihre Unterlagen mitbringen und sie von der Fachfrau sichten lassen. Im Rathaus stellen sich außerdem aus Mering die Berufsfachschule für Pflege, die Berufsfachschule für Altenpflege sowie die Fachakademie für Sozialpädagogik vor.

Ulrike Karsten hofft, bei der Messe viele Jugendliche in die Betriebe zu bringen. „Diejenigen, die hier teilnehmen, das sind diejenigen, die auch Interesse an etwas haben“, ist Rudolf Kandler überzeugt. Die Ausbildungsmesse soll dabei nicht die frühere Gewerbeschau ersetzen. „Da arbeiten wir schon an einem neuen Konzept, das wir in den kommenden Jahren umsetzen wollen“, kündigt der HHK-Vorsitzende an.