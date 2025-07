Wie fair ist Schokolade? Zu diesem bittersüßen Thema gibt es bald eine Ausstellung

Einen Monat lang können Interessierte in Friedberg erfahren, wie Schokolade entsteht, wer daran beteiligt ist und wie schwierig es ist, sicherzustellen, dass die Schokoladenbauern für die beschwerliche Arbeit einen fairen Lohn bekommen. Der Fairtrade-Steuerungsgruppe, die sich für den fairen Handel in Friedberg und gemeinsam mit der Stadt Friedberg für die Auszeichnung zur Fairen Kommune einsetzt, präsentiert die Wanderausstellung „Süß & Bitter“ im Atrium des Finanz- und Gesundheitszentrums in Friedberg. Die Ausstellung wird am 24. April um 18 Uhr durch die 3. Bürgermeisterin Claudia Eser-Schuberth eröffnet. Die Bildungsreferentin des Weltladen Friedberg, Eva Bahner, führt in die Ausstellung ein.

