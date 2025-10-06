Austropop-Sängerin Anna-Maria Schnabl spielt im Ludwigpark

Am 25. Oktober bringt die Austropop-Sängerin Anna-Maria Schnabl ihre Musik mit ihrer Band in Trio-Besetzung zum ersten Mal nach Deutschland: in das Veranstaltungs-Forum der Ludwig Park GmbH in Mering. Im Zentrum des Konzerts steht das neue Album der Singer-Songwriterin.

Die gebürtige Oberösterreicherin begann bereits mit vier Jahren, an der Musikschule Kirchdorf an der Krems Klavier zu lernen. Als Singer-Songwriterin schreibt sie Songs im österreichischen Dialekt und tritt unter dem Alter Ego ams, resultierend aus ihren Initialen, auf. Dabei kombiniert sie oberösterreichischen Dialekt mit Wiener Schmäh. In ihren Songs geht es um Liebe und unterschiedliche Erwartungshaltungen (“bauspoan“), um Kinder, die man liebt, auch wenn sie von anderen Eltern stammen (“mei bua“), um Gott, Glaube und Kirchensteuer (“weißes kuvert“). Was die Songs alle sind: ehrlich, authentisch und österreichisch. „Da Dialekt ist des Natürlichste, wos aus mir aussa kumt“, sagt ams.

Schnabl gilt als Entdeckung der Austropop-Szene

Wer genau zuhört, wird sich in den Texten womöglich selbst wiederfinden. Schnabl gilt nicht nur deshalb eine der charmantesten Entdeckungen der neuen Austropop-Szene. Im Laufe der letzten zwei Jahre präsentierte ams ihre Musik bereits auf zahlreichen Bühnen. Ende September erschien ihr Debütalbum „gemeinsam“ in Österreich. Es besteht aus neun neuen Songs und einem Bonus-Track.

Die Lieder erzählen verschiedene, lebensnahe Geschichten und sind durch den Gemeinschaftssinn eng miteinander verbunden. Von einem sehr persönlichen Song für ihre Nichte (“de sunn“), über einen sozialkritischen Blick auf Kreuzfahrtschiffe („traumschiff“) bis hin zur Freunderlwirtschaft (“unta freind“) thematisiert ams Dinge, die sie beschäftigen. Und das meistens doppelbödig, mit Wortwitz und Groove.

Info: Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Platzwahl ist frei. Karten gibt es online unter www.ludwig-park.de/veranstaltungen. An der Abendkasse gibt es nur Tickets, wenn noch welche verfügbar sind.