Auto geht in Mering plötzlich in Flammen auf

Der schnellen Reaktion von einigen Passanten ist es zu verdanken, dass am Montagvormittag in Mering nichts Schlimmeres passierte. Wie die Polizei Friedberg informiert, war eine Autofahrerin am Montag gegen 10.30 Uhr in der Ohmstraße unterwegs als ihr VW an der Kreuzung zur Münchner Straße im Motorraum Feuer fing. Die Situation war auch deshalb sehr gefährlich, weil sich das Auto in der Nähe einer Tankstelle befand. Passanten reagierten schnell und bekämpften die Flammen mit Feuerlöschern von der Tankstelle bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die das Feuer abschließend löschen konnte. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es kam kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)

