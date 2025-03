Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 16.15 Uhr hat ein Unbekannter ein Auto in Kissing in der Peterhofstraße beschädigt. Dabei zerkratzte er beide Fahrzeugseiten eines Renaults. Laut der Polizei Friedberg liegt der Sachschaden bei circa 3000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

