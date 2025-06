Am Geruch erkannt: Autofahrer angetrunken hinterm Steuer

Am Sonntag gegen 22.30 Uhr hat die Polizei Friedberg in Derching eine Routinekontrolle bei einem Fahrzeug durchgeführt und ist dabei auf einen Verkehrssünder getroffen. Denn der am Winterbruckenweg kontrollierte Autofahrer roch verdächtig nach Alkohol, was laut Polizeimeldung bei einem auf der Wache durchgeführten Alkoholtest dann auch bestätigt wurde. Der 55-jährige Mann war mit knapp 0,8 Promille unterwegs und ist nun seinen Führerschein einen ganzen Monat los. Dazu erwartet ihn ein Bußgeldbescheid. (AZ)

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Routinekontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis