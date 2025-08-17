Unfall in Stätzling: Fahrradfahrer fliegt über Motorhaube

Bei einem Unfall auf der St.-Anton-Straße in Stätzling ist ein Fahrradfahrer verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte ein 60 Jahre alter Autofahrer am Freitag gegen 15.20 Uhr von Stätzling kommend nach rechts auf den Parkplatz des FC Stätzling einbiegen. Dabei übersah er einen 28 Jahre alten Fahrradfahrer, der in die entgegengesetzte Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer kollidierte mit der linken vorderen Fahrzeugfront, flog über die Motorhaube und landete auf dem asphaltierten Radweg.

Unfall in Stätzling: Fahrradfahrer muss ins Krankenhaus

Trotz eines Fahrradhelms verletzte er sich dabei schwerer am Kopf: Wie die Polizei mitteilt, zog er sich zwei stärker blutende Wundem Kiefer und am Jochbein zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht. Das Rennrad erlitt einen Rahmenbruch. Der Schaden liegt schätzungsweise bei 6500 Euro. Am Auto wurde lediglich die Motorhaube zerkratzt. Der Schaden liegt bei circa 500 Euro. (AZ)