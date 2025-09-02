Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer ist bei Adelzhausen alkoholisiert unterwegs

Adelzhausen

Autofahrer ist bei Adelzhausen alkoholisiert unterwegs

Die Polizei stoppt am Montagabend einen 24-Jährigen, der in Richtung Irschenhofen unterwegs ist. Der Alkoholtest ergibt einen Wert von 0,54 Promille.
    • |
    • |
    • |
    Am Montagabend stoppt die Polizei bei Adelzhausen einen Autofahrer, der alkoholisiert unterwegs ist.
    Am Montagabend stoppt die Polizei bei Adelzhausen einen Autofahrer, der alkoholisiert unterwegs ist. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Am Montagabend hat die Polizei bei Adelzhausen einen Autofahrer gestoppt, der alkoholisiert unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige auf der Staatsstraße 2338 in Richtung Irschenhofen. Gegen 18.25 Uhr führten die Beamten bei dem Autofahrer eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promillle. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden