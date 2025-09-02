Autofahrer ist bei Adelzhausen alkoholisiert unterwegs

Am Montagabend hat die Polizei bei Adelzhausen einen Autofahrer gestoppt, der alkoholisiert unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 24-Jährige auf der Staatsstraße 2338 in Richtung Irschenhofen. Gegen 18.25 Uhr führten die Beamten bei dem Autofahrer eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promillle. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldbescheid und ein Fahrverbot. (AZ)

