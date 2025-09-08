Autofahrer ist in Dasing ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntagabend hat die Polizei in Dasing einen 34-jährigen Autofahrer gestoppt, der ohne Führerschein unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten gegen 18.35 Uhr in der Aichacher Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)

