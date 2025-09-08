Autofahrer ist in Dasing ohne Führerschein unterwegs

Icon Menü
Dasing

Am Sonntag führt die Polizei in Dasing eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellt sich heraus, dass der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt.
    Ein 34-jähriger Autofahrer war am Sonntag in Dasing ohne Führerschein unterwegs.
    Ein 34-jähriger Autofahrer war am Sonntag in Dasing ohne Führerschein unterwegs. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagabend hat die Polizei in Dasing einen 34-jährigen Autofahrer gestoppt, der ohne Führerschein unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, führten die Beamten gegen 18.35 Uhr in der Aichacher Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)

